Mobiel banditisme in Uitgeest: tweetal steelt voor honderden euro’s in drogisterij

De beelden zijn gemaakt in een drogisterij aan de Prinses Beatrixlaan in Uitgeest. Ze komen op zondagmiddag 18 augustus rond 15.15 uur de zaak binnen en lopen na tien minuten de winkel uit.

Veiligheidstags eraf geknipt

In die tussentijd rommelen ze wat in de winkel, pakken opzetborstels van elektrische tandenborstels en knippen de veiligheidstags eraf. Vervolgens stoppen ze die tags in een toilettas, de borstels nemen ze mee.

Een eindje verder stoppen ze geurtjes in hun diepe jaszakken en nemen ze crème en gel mee. Ook hier trekken ze de stickers eraf en verstoppen die tussen de elektronica. Uiteindelijk verlaten ze de winkel met de verstopte buit van bij elkaar bijna 650 euro.

Het alarm gaat niet af, omdat ze alle beveiligingssystemen ervan afgehaald hebben. De politie vermoedt dat het gaat om mobiel banditisme - een rondreizend gezelschap dat ook in andere steden op eenzelfde wijze spullen steelt.

Signalementen

De ene man is rond de 50 jaar oud en heeft een lichtgetinte huidskleur. Hij is aan de grijze kant en slank en draagt een blauwe pet. Hij draagt een witte blouse met een printje erop en daaroverheen een donkere bodywarmer.

Zijn handlanger is wat jonger - zo rond de 40 jaar oud - en is tevens lichtgetint. Hij heeft donker haar, een donkere baard en een donker snorretje, een normaal postuur en draagt een New Yorker-petje. Hij heeft een oranje T-shirt aan met daaroverheen een zwarte bodywarmer.