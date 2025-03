Vrouw (69) uit IJmuiden raakt geld kwijt na sms'je van nep-bank

Het begint bij een alarmerend lijkend sms’je dat het slachtoffer krijgt. "U heeft zojuist een bedrag van 799 euro geprobeerd over te maken via bol.com. Was u dit niet zelf? Bel dan direct de alarmlijn."

Daar schrikt de vrouw van en ze belt met het desbetreffende nummer, maar er wordt niet opgenomen. Even later wordt ze gebeld door een anoniem nummer. De gehaaidheid van de oplichter aan de telefoon doet haar besluiten toch mee te gaan in zijn angstige verhaal.

Betaalverzoeken via sms

Volgens het slachtoffer krijgt ze iemand aan de telefoon van zogenaamd de bank, een jonge man die tussen neus en lippen door ook nog vertelt dat hij een kind van vier maanden heeft.

De vrouw op leeftijd moet inloggen via de bank-app en daar moet ze via iDEAL een betaling goedkeuren om erger te voorkomen. Er wordt zo op haar ingepraat dat er anders nare dingen met haar rekening zouden gebeuren en dat kon de zogenaamde bank oplossen door haar op de link te laten drukken.

