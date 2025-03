Krijgen deze sportieve senioren straks gym van de buurtsportcoach van het jaar?

In de sporthal van Oosthuizen glundert Christopher. "Het is een enorme eer", zegt hij terwijl senioren om hem heen aan het planken zijn. "We zijn echt aan hem gehecht," vertelt een vrouw. Een deelnemer van bijna 85 lacht: "Ik doe nog mee, zelfs op mijn leeftijd!"

Christopher is al 14 jaar sportinstructeur. Vier jaar geleden ontdekte hij cognitieve fitness, wat zijn aanpak voorgoed veranderde. Nu begeleidt hij 150 deelnemers, van 65 tot 92 jaar, met lessen die draaien om groei, niet presteren. "Iedereen kan meedoen, zolang je mobiel genoeg bent." Op 12 december hoort hij of zijn nominatie een prijs oplevert. Maar winnen of niet, hij blijft senioren met zijn unieke aanpak inspireren.