Burgemeester Enkhuizen: "Toen moest ik huilen en wist ik dat ik moest stoppen"

En hoewel Van Zuijlen tevreden is met hoe het gaat met de gemeente, toekomstbestendig is het volgens hem niet. "Ik vroeg me toen ik begon ook af of fuseren wel echt nodig was. Het is de kleinste grote stad van Nederland zeg ik altijd, met alles erop en eraan. Maar ik heb gezien hoe complex het ambtelijke en bestuurlijke werk is, dat het haast niet kan met drie afzonderlijke besturen."

Fusie Enkhuizen, Stede Broec, Drechterland beste optie

Daarmee doelt hij op de ambtelijke samenwerking die er nu is tussen Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland (de SED-gemeenten, red.). "Ik was bij een bijeenkomst over dit soort samenwerkingen. En er is geen één gemeente waar het vanzelf gaat. Ik hoor hier maar heel weinig mensen zeggen dat ze blij zijn met hoe het nu gaat."

Hij vervolgt: "Het is niet efficiënt, en ook niet nodig. En met een fusiegemeente van 60.000 inwoners word je in Den Haag (het Rijk) of Brussel (Europa) veel eerder gehoord."

'De rest is bonus'

Hoe zijn toekomst eruit ziet, weet hij nog niet. "Eerst wil ik kijken of ik met rust meer energie krijg. En als dat zo is, wil ik als waarnemend burgemeester nog wel ergens aan de slag, want nog steeds is mijn doel om 100 te worden. Dertig jaar geleden was ik doodgegaan aan de ziekte die ik had. Het zorgt ervoor dat alles ook relativeert. Als ik mijn telefoon of tablet open, heb ik als welkomsttekst staan: 'De rest is bonus', want zo zit ik er ook in."