Wethouder ontstemd: nieuwe vleugel Hilversums raadhuis blijkt onbruikbaar

Deze kosten komen nu onverwacht voor de rekening van Stichting Raadhuisconcerten, terwijl het doel van de aanschaf juist was om hun kosten te verminderen. "Daarmee zijn de kosten nu hoger dan toen we eerder een vleugel via een externe partij inhuurden", zegt de voorzitter. "Het idee was goed, maar het schiet nu wel zijn doel voorbij."

Onverwachte kosten voor jubileumjaar

Door de onverwacht hoge kosten voelt de stichting zich nu genoodzaakt om kritisch na te denken over hun programmering van volgend jaar. Tot teleurstelling van Later, die dat in het jubileumjaar van de stichting liever anders had gezien.

Later benadrukt dat de stichting altijd prettig heeft samengewerkt met de gemeente, maar dat de vleugel nu voor een lastige situatie zorgt. Hij hoopt er in een gesprek met de gemeente uit te komen. Maar of dat ook de wens is van de gemeente Hilversum is onduidelijk. De gemeente wil op dit moment geen inhoudelijke reactie geven.

Ontstemd

Gemeenteraadslid Bonne van Hattum (D66) heeft het probleem aangekaart bij huidig wethouder Floris Voorink (VVD).

De wethouder zegt behoorlijk ontstemd te zijn over het probleem. "Daar moeten we mee aan de slag, want dit is natuurlijk een hele rare oplossing", reageert hij in een commissievergadering woensdagavond. Zodra er een oplossing is gevonden, laat de wethouder dit weten.