Aerdenhout verwelkomt 20 vluchtelingen na uitspraak rechterlijke macht

De Aerdenhoutse leidt een groep vrijwilligers in het villadorp die de vluchtelingen met open armen ontvangen. ''Want die zijn er ook... De mensen van de Stichting Aerdenhout Bentveld die hun komst met dit kort geding hebben proberen tegen te houden, zijn met heel weinig en wonen bovendien best een eindje van de opvang af.''

Geen horecabestemming in landelijke villa's

De vijf buurtbewoners achter de Stichting Aerdenhout Bentveld grepen erfdienstbaarheden uit 1904 en 1918 aan om in kort geding te voorkomen dat de jonge vluchtelingen zouden worden ondergebracht in de pastorie in de Sparrenlaan. Volgens deze bepalingen mag er niets veranderen aan het landelijke karakter van de villa's waarop deze bepaling rust. Ook mogen de huizen geen horecabestemming krijgen.

Erfdienstbaarheden vervallen in 1920

De rechter oordeelde dat het huisvesten van de jongeren niet in strijd is met deze erfdienstbaarheden. Die zijn vervallen op het moment dat er in 1920 een kerk is gebouwd. Dus staat de deur van de pastorie vanaf volgende week dinsdag open om de uit Syrië, Eritrea, Soudan en Afghanistan afkomstige vluchtelingen op te vangen.