De hertenbronst is weer begonnen, en dat zorgt voor prachtige beelden

Het is niet moeilijk om in de Amsterdamse Waterleidingduinen damherten te spotten; ze zijn overal. Maar tijdens de hertenbronst is het helemaal een eitje. Boswachter Jeroen: "Ga in de buurt staan van een standhert. Dat is een dominant hert dat één of meerdere hinden in zijn harem heeft. Zo noemen we het vrouwtje; een hinde. Andere herten komen daar op af en als ze sterk genoeg zijn, gaan ze vechten met het standhert. Zo'n gevecht duurt nooit lang en is zelden echt gevaarlijk, maar spectaculair om te zien is het wel!"

Tijdens onze opnamen zagen we diverse herten en hinden heen en weer stuiven door de bossen. We zagen ook veel mensen die zo dicht bij proberen te komen dat ze de bronst verstoren. "Dat is niet zo'n goed idee. Blijf op een afstandje. Sta stil tegen een boom geleund en meestal komen de herten dan vanzelf heel dichtbij." Een gouden tip die ons veel mooie beelden heeft opgeleverd, zoals te zien is in de reportage hierboven.