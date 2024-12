Bouwer Johan Huibers neemt afscheid van Ark van Noach: "Mijn missie is geslaagd"

Johan Huibers zette met de bouw van het schip een kunststukje neer. Hij verdiepte zich in het verhaal in de bijbel om zo precies mogelijk te kunnen bouwen. In 2007 bouwde hij al een kleiner exemplaar, die was 70 meter lang. Een jaar later begon hij aan een ark met de juiste proporties. Het werd een schip van 122 meter lang, 29 meter breed en 27 meter hoog. Publiek kon tot juli 2016 aan boord het verhaal van Noach beleven. Sindsdien ligt de ark werkloos aan de kade.

"Er is veel interesse. Vanuit de hele wereld komen er reacties," vertelt Huibers thuis in Broek op Langedijk. "We zijn nu 8,5 jaar bezig om een andere partner te vinden en ik heb over de hele wereld gezworven, van Zuid-Korea tot Brazilië. Maar het heeft helaas tot nu toe niets opgeleverd. Daarom is het tijd voor een nieuwe eigenaar. Nu mag de ark de droom van iemand anders worden." Bijna alles is mogelijk, zegt Huibers, maar hij wil niet dat het iets ordinairs wordt. "Ik hou het laatste woord."

Veel media-aandacht

"Voor ons is het de allereerste keer dat we een Ark van Noach gaan veilen," zegt Frank Mak van Veilinghuis Troostwijk. "Dit is uniek, natuurlijk. We zitten in 175 landen en hebben het wereldwijd onder de aandacht gebracht. Er is ontzettend veel media-aandacht voor de Ark. Je merkt dat het begint te leven. De veiling sluit op 18 december. De bieders houden nu de kaarten nog even tegen de borst. Dat zie je altijd. Maar tegen het eind van de periode zal het gaan lopen."

