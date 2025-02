Bloemenveiling deels zonder stroom nadat auto tegen elektrahuisje crasht

Het ongeluk vond plaats op de Cotoneaster in De Kwakel, vlak naast de grootste bloemenveiling ter wereld. De stroomstoring die volgde na de botsing trof het kopersgedeelte van de veiling, waar handelaren bloemen en planten inkopen.

Bij vier van de vijf getroffen bedrijven is de stroom inmiddels hersteld, vertelt een woordvoerder van de veiling. Maar één bedrijf, bloemengroothandel OZ-Hami, draait nog op een noodaggregaat. Medewerkers spreken van flinke hinder. "Lampen, computers, laaddeuren, niks deed het meer," aldus een werknemer van Coloríginz, eveneens een bloemengroothandel.

Het veilinggedeelte zelf bleef onaangetast, zo laat een woordvoerder weten. "De veilingklok werkt gewoon, en het veilen is zonder problemen doorgegaan."

'120 kilometer per uur'

Getuigen melden dat een grijze Audi met hoge snelheid reed toen de bestuurder iemand probeerde in te halen en tegen het elektrahuisje botste. "Ik hoorde dat hij met een noodvaart tegen dat huisje knalde", vertelt een vrachtwagenchauffeur die op het terrein aanwezig was.

Ook een werknemer van OZ-Hami heeft dat gehoord. "Het gebeurde echt vanochtend vroeg, voordat de veiling begon", vertelt hij. "Een grijze Audi zou iemand hebben geprobeerd in te halen. Die kerel zou wel 100 of 120 per uur hebben gereden." Zij krijgen voorlopig stroom van een aggregaat. "Dat kon nog wel weken gaan duren, werd me net verteld."

Hulpdiensten waren snel ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Het gaat volgens de politie om een eenzijdig ongeluk. Niemand raakte gewond. Of er iemand is aangehouden, wil de politie niet delen.