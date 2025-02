Zaanse asielboten mogen na maanden van vertraging open

De asielboten op de Gerrit Bolkade in Zaandam zouden in september al open gaan, maar de gemeente Zaanstad gaf geen vergunning af omdat ze niet brandveilig zouden zijn.

Ook was de stroomvoorziening en de constructieve veiligheid niet op orde. Dit terwijl de druk om de locatie in gebruik te nemen heel groot is.

Milo Schoenmaker bestuursvoorzitter van het COA schrijft: "Het heeft een lange aanloop gehad, maar we zijn blij dat we nu kunnen starten met deze grote opvang aan de Gerrit Bolkade. Dit zal de druk op de opvang in de rest van het land, met name in Ter Apel, verminderen."

De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland laat weten dat het COA inmiddels aan de veiligheidseisen heeft voldaan. Daarnaast realiseerde het COA een tijdelijke stroomvoorziening en een plan voor de definitieve stroomvoorziening.

Per direct vluchtelingen aan boord

Gezien de grote nood aan opvanglocaties gaat het COA per direct, maar wel stapsgewijs, groepjes mensen welkom heten op deze locatie. Er is plaats voor maximaal 1.000 vluchtelingen op de twee pontons, voor de duur van vijf jaar met de mogelijkheid om maximaal twee jaar te verlengen.

De asielzoekers mogen vanaf zes maanden na het indienen van hun asielaanvraag aan het werk in Nederland. Gemeente Zaanstad en het COA moedigen werken ook aan. En uit gesprekken met de omliggende bedrijven is daar ook interesse voor. Het COA biedt samen met taalcafé de Sluis taallessen en activiteiten aan.