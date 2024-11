Hoe is Hilversum ontstaan? Luister aflevering 1 van de podcast 'Hilversum, het dorp van toen'

Het is 1424, het dorp Hilversum, of 'Hilvertshem', is geboren. Daar moest behoorlijk wat ellende aan voorafgaan. Wie zorgde ervoor dat dit dorpje loskwam van Laren? Waarom werd deze man 'Jan zonder genade' genoemd? En waarom liep het niet goed met hem af?

Voor deze podcast gingen we de straat op en vroegen we de Hilversummers: heeft u enig idee die deze Jan van Beieren is?

