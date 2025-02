KLM schrapt tientallen vluchten op Schiphol door storm Conall

De wind bereikt ’s middags snelheden van 80-90 km/u, aan de kust tot 100 km/u. In de avond kunnen windstoten daar zelf oplopen tot 120 km/u. ’s Nachts neemt de wind weer af. Er is vanavond vanaf 19.00 uur dan ook maar één start-en-landingsbaan beschikbaar voor zowel startend als landend verkeer, de Buitenveldertbaan.



Hierdoor gaat de capaciteit omlaag. Op dit tijdstip is er normaal gesproken een piek in het binnenkomend verkeer. "Waar er normaal gesproken zo'n 68 vliegtuigen kunnen landen, is er in deze situatie maar ruimte voor twintig toestellen", laat een woordvoerder van Luchtverkeersleiding Nederland weten.

Avondvluchten

Vooral reizigers die vanavond vliegen, moeten volgens Schiphol rekening houden met vertragingen en annuleringen. De luchthaven raadt reizigers aan om contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappijen en de actuele reisinformatie in de gaten te houden.



Reizigers die met KLM vliegen, worden vandaag op de hoogte gebracht en, waar mogelijk, omgeboekt naar alternatieve vluchten. KLM raadt passagiers aan om hun vluchtschema regelmatig te controleren via de website of app van de luchtvaartmaatschappij.