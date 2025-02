Code oranje vanwege harde storm in Noord-Holland, ANWB verwacht zware avondspits

De dag begint nat, en dat blijft zo. In totaal kan er tussen de 10 en 20 millimeter regen vallen, zegt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. De komende uren trekt de storm langzaam onze provincie binnen. Eind van de middag bereikt Conall het Waddengebied.

We kunnen flinke windstoten verwachten. In de loop van de middag al tussen de 80 en 90 kilometer per uur, aan de kust 100 kilometer per uur. In de avond neemt de wind verder in kracht toe: aan de kust kan het dan flink gaan spoken, met windstoten tot 130 kilometer per uur. In de nacht neemt de wind af.

Zeer zware avondspits

Rijkswaterstaat verwacht vanavond een 'zeer zware' avondspits. 'De storm zorgt voor extra drukte op de bekende knel- en knooppunten. Lastige rijomstandigheden dus met name op bruggen, viaducten en fly-overs. Ga goed voorbereid op pad.'

Vanaf 17.00 uur geldt code geel, code oranje gaat een uur later in. Die is afgekondigd tot 22.00 uur. Het KNMI adviseert geen buitenactiviteiten te doen, zoals in het bos wandelen. Daarnaast is het verstandig om losse spullen zoals tuinmeubels of afvalcontainers vast te zetten.

Morgen trekken er nog een paar buien over, maar neemt de wind gedurende de dag verder af. Daarna wordt het aanzienlijk rustiger weer.