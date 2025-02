Explosieven gevonden in garagebox Amsterdam, vier woningen ontruimd

De ontruimde appartementen liggen direct boven de garagebox waar de explosieven gevonden zijn. De bewoners wachten nu ongeveer een uur op een seintje van de explosieven-opruimingsdienst (EOD), het team van defensie dat gespecialiseerd is in het onschadelijk maken van explosieven.

De explosieven werden min of meer per toeval gevonden door politieagenten. Ze waren naar binnen gegaan nadat iemand had gemeld dat er ingebroken zou zijn.

De politie zegt het zekere voor het onzekere te willen nemen en heeft bewoners van vier bovenliggende appartementen dus verteld dat ze tijdelijk hun huis uit moeten. Tegen bewoners van andere appartementen in het complex is gezegd dat ze niet naar buiten mogen en aan de tuinzijde van hun woning moeten wachten tot alles veilig is.