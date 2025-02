Frustratie én creatie door Amsterdamse wegwerkzaamheden

Amsterdam is een doolhof van wegwerkzaamheden geworden, waar je om de paar meter een omleidingsbord tegenkomt. Ironisch genoeg zorgen al die borden er niet voor dat de complexe situatie overzichtelijker wordt. "Alles is tegelijkertijd opgebroken", vertelt een gefrustreerde Amsterdamse vrouw. "Er zijn geen duidelijke waarschuwingen, waardoor je weet hoe je moet rijden. Het is een ramp."