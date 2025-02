Spaarndammers krijgen steun van gemeente in opstand tegen megaproject in natuurgebied

Dorpsraadvoorzitter Hendriks twijfelt aan het argument dat er in het havengebied geen ruimte zou zijn voor het station. "Ze zeggen dat er geen ruimte is in de haven, maar dat wordt met wishful thinking ingevuld. De komende decennia worden er 70.000 woningen bijgebouwd in het havengebied, maar voor het station kunnen ze geen plek vinden."

De dorpsraad denkt het plan niet volledig te kunnen tegenhouden, maar wil samenwerken met de gemeente en andere dorpsraden om toch nog wat invloed uit te kunnen oefenen op de beslissing van de provincie, vertelt Hendriks: "In principe is dit een gelopen race. Maar we blijven elkaar informeren, en kijken welke punten we op welk moment kunnen inbrengen, om als één stem te spreken."

Provincie gaat suggesties onderzoeken

De provincie zegt nog niet inhoudelijk te kunnen reageren op de brief van de gemeente. De afgelopen maand kon iedereen die dat wilde suggesties en ideeën indienen, waar de provincie naar gaat kijken. "We hebben allerlei voorstellen gekregen via post, mail en andere wegen. Die gaan we nu allemaal onderzoeken, ook de dingen die we in een eerder stadium al eens hebben bekeken. De brief van de gemeente Haarlemmermeer wordt in hetzelfde proces meegenomen."

In de loop van volgend jaar wil de provincie een definitieve locatie aanwijzen voor het transformatorstation. Op z'n vroegst wordt er in 2028 begonnen met de bouw.