Antisemitische tekst gespoten op bushalte Europaweg Haarlem: "Afschuwelijk"

Wie de tekst op het glas van de bushalte heeft beklad, is onbekend. Het is ook niet helemaal duidelijk wanneer dat is gebeurd. De bekladding was nog niet bekend bij de gemeente, meldt een woordvoerder van burgemeester Jos Wienen.

"We hebben direct contact opgenomen met Spaarnelanden om de leus zo snel mogelijk te verwijderen. We hebben ook contact opgenomen met de politie om te bepalen welke vervolgstappen we kunnen nemen."

'Afschuwelijk'

De burgemeester laat weten de uiting afschuwelijk te vinden en alle discrimineren uitingen af te wijzen. De gemeente is alert op signalen van polarisatie in de stad. "We treden op wanneer dat nodig is", zegt de woordvoerder. "We spreken met veel verschillende inwoners van Haarlem over uiteenlopende onderwerpen. We schuwen de dialoog niet en proberen die juist te stimuleren."

Volgens de gemeente is een uiting, zoals nu op het bushokje is geplaatst, niet eerder in Haarlem gezien.