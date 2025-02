Waarom mag er geen kerstkrans aan de deur? Heemskerkse brandweer legt uit

Ongeluk zit in een klein hoekje

In zijn presentatie wijst Kauffman op de klassieke brandveiligheidsdo's en -dont's, maar belicht ook een nieuw gevaar: de elektrische fiets en scootmobiels. De lithium-ionbatterijen in deze apparaten kunnen soms spontaan vlam vatten. Hij toont een video van een brandende scootmobiel. "Binnen drie tot vier minuten staat alles in lichterlaaie. En dan?" waarschuwt hij. "Probeer dan maar eens de uitgang te vinden in een gang vol rook."

In Arnhem ging dat op nieuwjaarsdag 2020 gruwelijk mis. Twee minderjarigen staken vuurwerk af op een oud bankstel. Het vuur leek te doven, maar smeulde verder binnenin het meubel, waarna de hele centrale hal in brand vloog. Bewoners konden het pand niet verlaten, en twee mensen kwamen om het leven. Dit tragische ongeluk was de directe aanleiding voor de nieuwe wetgeving.