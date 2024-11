René zoekt nieuwe locatie voor zijn bijzondere school (zonder huiswerk)

Het is lunchtijd op de school in de voormalige kerk aan de Koning Willemstraat. Er hangt een energieke sfeer en leerlingen lopen door elkaar heen. Sommigen maken eten klaar in de keukenhoek, anderen zitten in de centrale ruimte met elkaar te kletsen. Het informele en vrije karakter van de school is precies waar directeur en oprichter Wellen zo trots op is. "Leerlingen kunnen hier helemaal zichzelf zijn."

Al sinds de oprichting vier jaar geleden heeft Wellen grootse plannen voor zijn school, die allesbehalve traditioneel is. De school is zowel voor internationale als Nederlandse kinderen toegankelijk, maar René benadrukt dat het absoluut geen elitaire instelling is. “Iedereen is hier welkom, zolang je open-minded bent”, zegt hij. Inclusiviteit staat bij de school dan ook hoog in het vaandel, al blijft het onderwijs tot nu toe specifiek gericht op vwo-leerlingen.

Supreme College Nederland

Na veertig jaar in het reguliere onderwijs te hebben lesgegeven voelde Wellen steeds vaker dat hij vastliep binnen het traditionele onderwijssysteem. "Telkens als ik verandering wilde, stuitte ik op weerstand. Het was alsof iedereen de hakken in het zand zette," vertelt hij. "Dat frustreerde mij enorm." Het leidde uiteindelijk tot een besluit: het oprichten van een eigen school.

Binnen een jaar werd Supreme College Nederland werkelijkheid, met een nieuwe locatie en nieuwe leerlingen. Geen huiswerk en volgepropte roosters, maar kleinschaligheid en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Leerlingen volgen vakken in blokken van drie uur, waarin onderzoeksvragen centraal staan. "Vakken zijn hier geen doel op zich, maar een middel om vaardigheden aan te leren die je de rest van je leven kunt gebruiken," legt Wellen uit.

Enthousiast vertelt de oprichter over successen die de school in zijn ogen heeft behaald de afgelopen jaren. Hij straalt als hij vertelt over leerlingen die bij Supreme College slagen, nadat ze bij andere scholen waren vastgelopen. "Ik ben dan echt trots op hen", zegt hij.