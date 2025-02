Tessa in race om Miss Beauty of Noord-Holland te worden: 'Gaat om meer dan uiterlijk'

Het is allemaal in schil contrast met de foto die iets verderop in het huis staat. Het is haar vader. Tessa is hem twee jaar geleden verloren. "Mijn vader was ziek, hij had ALS", vertelt ze. ALS is een spierziekte, waarbij de spieren steeds meer uitvallen. "Het ging steeds slechter. We hadden al hulp thuis, maar de dag zelf was onverwacht."

Het ging volgens de nu 25-jarige op de dag van zijn overlijden namelijk best goed, tot het ineens heel snel ging. Voor ze het wist stond de huisarts in de woonkamer en later ook de ambulance voor de deur. Een longontsteking. Tessa is begin 20 als haar vader overlijdt.

Herkenbaarheid bij lotgenoten

Ze ziet bij een realityshow iemand die hetzelfde mee heeft gemaakt. "Ik vond het persoonlijk heel fijn om te zien dat dat je niet alleen bent." Tessa praat er zelf daarom ook open over. "Ik wil een voorbeeld zijn voor andere meiden en jongens die dit ook meemaken." Ze wil ze meegeven dat het een moeilijke tijd gaat zijn, maar dat er ook weer mooie dingen op je pad gaan komen. "Er komt licht aan het einde van de tunnel."



Voor Tessa is dat een nieuwe baan en deze missverkiezing. "Het is best een lang proces", zegt ze over de rouw. "Ik heb nog steeds dat ik af en toe verdrietig kan zijn. Verjaardagen. Vaderdag. Dat blijft heel moeilijk." Ze deelt haar hersenspinsels met vrienden. "Ik zag vriendschappen die nog sterker werden, ook van mensen van wie je het niet verwachtte."

Eigen koffiebekertje meenemen

Naast het verlies bespreekbaar maken, zet Tessa zich ook vol in voor een duurzamer leven. Een eigen koffiebeker meenemen bijvoorbeeld kan volgens haar al een enorm verschil maken. Ze benadrukt het belang van de kleine, bewuste keuzes in het dagelijks leven. "Elk klein stapje is een grote stap, als we die samen maken."

Of deze onderdelen genoeg zijn om Miss Beauty of Noord-Holland te worden, wordt in februari duidelijk. Alleen al het meedoen is voor Tessa goud waard: "Ik hoop natuurlijk te winnen, daar ga ik zeker voor. Maar als ik niet win, is het een mooie ervaring."