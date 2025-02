Rechter geeft groen licht voor opvang jonge vluchtelingen in Aerdenhout

Aerdenhout geen 'mini-Zandvoort'

De zogenoemde erfdienstbaarheid, die door de rechter terzijde is geschoven, is een initiatief van Aad van Hall, de vader van Walraven en Gijs van Hall. De broers zijn in de Tweede Wereldoorlog bekend geworden als de Bankiers van het Verzet. Het gezin woonde voor de Tweede Wereldoorlog in Aerdenhout.

De erfdienstbaarheid is in 1904 en 1918 op enkele panden in Aerdenhout komen te rusten, om te voorkomen dat het villadorp een uitgaanscentrum zou worden, een soort mini-Zandvoort. Het vestigen van een hotel of kroeg werd daarmee verboden, 'alsmede het maken en schenken van bedwelmende dranken', zo staat in de maatregel te lezen.