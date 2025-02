Van bomschuit naar kiosk? Hoe de vishandel zich ontwikkelde in Zandvoort

Zoon Huig nam het werk van zijn ouders over. "Rond mijn achttiende liep ik met een ponywagen op het strand. Het was altijd keihard werken. Er waren heel wat verkopers. Het waren allemaal haring- en fruitkarren. Patat was niet te koop. Om de zoveel meter trok je aan de bel om te laten horen dat je er was. Een 'roepie' noemden we dat."

Op het Zandvoortse strand was reuring

Huig hield van zijn zomerse baan. "Ik werkte later bij de Hoogovens. Maar in de zomer wilde ik altijd terug naar het strand. Want daar was de reuring. Daar liepen de mooie meisjes rond." Tijdens de zomermaanden rijden er nu nog een paar wagens rond op het strand.

