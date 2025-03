Let op: vanaf volgend jaar strengere regels in Heilooërbos

Jaarlijks verwelkomt Natuurmonumenten tienduizenden bezoekers op landgoed Nijenburg en in het daarbij horende Heilooërbos. Boswachter Mariska van der Leij ziet ook een toename van bezoekers sinds corona en daarom vraagt ze extra aandacht voor de huisregels.

Grote groepen moeten toestemming vragen

Niet alleen de natuur heeft te lijden onder de toenemende bezoekersaantallen. "We krijgen ook regelmatig klachten van bezoekers", vertelt Mariska. "Dat gaat vaak over loslopende honden waar dat niet mag, maar ook over andere overlast." Een basisregel die bijvoorbeeld vaak overtreden wordt is dat mensen van wandelpaden afgaan.

Daarom scherpt Natuurmonumenten de regels aan. Zo mag een begeleider maximaal drie honden meenemen naar het bos. Ook moeten grote groepen toestemming vragen en een afdracht doen voor behoud van de natuur.

De tekst gaat verder onder de foto.