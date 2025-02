OM wil Chinese 'bankiers van de onderwereld' jaren achter tralies voor mega-witwasoperatie

ADO Den Haag

In 2017 verhuurde voetbalclub ADO Den Haag een skybox aan NL Express. De club was destijds in handen van een Chinese eigenaar, Wang Hui. "We steunen natuurlijk onze eigen mensen. Het zou mooi zijn als hier in de toekomst ook een Chinees komt voetballen", zei toenmalig NL Express-directeur Alex Kan destijds tegen het nieuwsplatform van de Haagse club.