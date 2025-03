Aftellen naar De Vier van Noord-Holland: Thijmen stoomt nieuwe generatie schaatsers klaar

"Het diep zitten, een goede schaatshouding hebben én het lange slagen maken zijn de twee dingen die kinderen het moeilijkst vinden", vertelt Thijmen over wat zijn pupillen als grootste uitdaging ervaren. Iedere woensdagavond staat de student bouwkunde in Hoorn op ijsbaan De Westfries om een groep jongens en meisjes te trainen. "Hoewel", zo corrigeert 'ie zichzelf, "als ik moet kiezen is het tóch: pootje over in de bocht in de juiste houding."