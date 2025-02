West-Friese afvalinzameling is een rommeltje aan methodes

En dan is er nog het recycletarief. Daarbij betaal je een lager basistarief, maar vervolgens wel per keer dat je de grijze bak aan de weg zet. Des te beter je afval scheidt, des te goedkoper moet je uit zijn. In Medemblik werken ze al sinds 2022 op deze manier en is de gemeente blij met de resultaten. Drechterland start in januari met dit systeem.

Ook HVC is voorstander van deze methode, legt de woordvoerder uit. "We zien over het algemeen wel dat gemeenten die een prijsprikkel hebben ingevoerd het goed doen." In Hoorn liggen nu drie opties voor, maar het recycletarief staat daar niet tussen. "Dat is voor Hoorn nu geen optie. We kijken naar andere manieren om bewuster om te gaan met afval en beter te scheiden. Maar we volgen de ontwikkelingen die in de toekomst wellicht kunnen passen", legt de gemeentewoordvoerder uit.

Toch geeft afvalverwerker HVC wel aan dat er in Hoorn meer nodig is. "Er worden stappen gezet. Maar met alleen vier containers aan huis wordt de doelstelling van honderd kilo restafval per inwoner niet gehaald. Hier adviseren we de gemeente ook over."

