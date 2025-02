Buurt strijdt tot het laatst tegen bouwplan Hilversumse zorgwoningen: "Te massaal"

Zo stelt het platform dat één van de twee gebouwen wel 17 meter hoog gaat worden. Maar volgens de gemeente Hilversum en vergunninghouder Woonzorg Nederland gaat het om 15,90 meter en is dat niet veel hoger dan het vorige gebouw. En dat bestrijden de aanwezige bewoners dan weer. Volgens hen is er gemeten vanaf een voetpad dat er nog niet ligt en nog opgehoogd moet worden. Daardoor zou het gebouw nu op papier veel kleiner zijn dan straks in werkelijkheid.

Ook stellen de omwonenden dat er te vaak is afgeweken van het bestemmingsplan. Zo is er gekozen voor een plat dak, in plaats van een eerder aangegeven schuine kap. Op die manier wordt er in hun ogen een extra verdieping gecreëerd, wat ook meer drukte in hun buurt oplevert en waardoor het gebouw zelf ook weer hoger wordt. Volgens de woordvoerder van de gemeente mag deze afwijking van het bestemmingsplan wel degelijk.

Uiteindelijk steekt het de buurtbewoners het meest dat hun belangen niet goed genoeg zijn meegenomen in de afwegingen om van het bestemmingsplan af te wijken. "Er is hier wel heel veel gebruik gemaakt van geitenpaadjes", zo stelt buurtbewoner Eduard van der Linde.

Uitspraak

Over zes weken doet de Raad van State uitspraak in de zaak. Ondanks de start van de bouw is het nog steeds mogelijk dat de verleende vergunning van tafel wordt geveegd. "Het heeft in ieder geval niet aan ons gelegen", stelt Budel.