Appverkeer burgemeester Halsema tijdens UvA-bezetting vrijgegeven: "UvA heeft weer anderhalf uur niks laten horen"

Mede vanwege de nachtelijke ontruiming vindt er de volgende middag nog een demonstratie plaats op het Roeterseiland. Studenten en andere pro-Palestijnse demonstranten lopen vervolgens in een mars verder.

Deur ingetrapt

Het is voor de gemeente en politie dan onduidelijk wat de stoet van zo'n duizend demonstranten van plan is. Agenten van de Vredeseenheid krijgen geen goed contact meer. Rond 18.20 uur meldt toenmalig hoofdcommissaris van de politie Frank Paauw dat er op de Binnengasthuisstraat een deur is ingetrapt. "[...] kijken nu of ze binnen zijn, in dat geval treden we direct op."