Demonstranten klimmen op het dak van NOS-gebouw, pand lang afgesloten

Er waren enkele tientallen demonstranten. Vanwege de demonstratie werd het pand grotendeels afgesloten, personeel werd via andere plekken naar binnen geleid.

De demonstratie verliep verder rustig. Onderhandelaars van de politie gingen met de demonstranten in gesprek. Uiteindelijk kregen ze een ultimatum om binnen een half uur te vertrekken. Ze werden daarna geholpen om van het dak af te komen. Er staan nu nog enkele demonstranten voor de ingang van het gebouw.

Niet kritisch genoeg

De demonstranten op en rond het gebouw op het Hilversumse Mediapark stellen dat de NOS niet kritisch genoeg is. "Door aldoor Israëlische framing over te nemen zonder kritische vragen te stellen, speelt de NOS een rol in het legitimeren van geweld en genocide", klinkt het. "Kritische vrije pers is fundamenteel voor het functioneren van een democratische rechtsstaat."

Volgens de demonstranten zou de NOS haar taalgebruik moeten aanpassen, omdat volgens hen 'taal nooit neutraal is'. "De termen 'oorlog' en 'conflict' impliceren een strijd tussen twee militaire staten. Gaza is geen onafhankelijke staat, maar wordt door Israël bezet", valt te lezen in een pamflet dat ter plekke wordt uitgedeeld.