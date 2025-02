Drechterland stemt in met azc-locatie Hoogkarspel, maar niet helemaal van harte

"We hebben het liever niet, maar het kan niet anders", verwoordde CDA-fractievoorzitter Roy Hof een gevoel wat bij meerderen heerste. "Er ligt een wet en die moeten we gewoon uitvoeren", zei Robbert Oud van de VVD.

Argumenten waar Christel Welling van Progressief Drechterland moeite mee had. "Het is humaan om mensen op te vangen die gevlucht zijn, en in een asielprocedure zitten. Het is niet slechts een wettelijke taak, maar ook onze morele verantwoordelijkheid.

Unaniem akkoord met locatie achter De Wijzend

Uiteindelijk ging de raad unaniem akkoord met het voorstel om de locatie in een weiland achter bedrijventerrein De Wijzend, tussen de Zuiderwijzend en Slimweg, verder uit te werken. Wel wilden raadsfracties toezeggingen.

Zo wilde het CDA en Gemeentebelangen Drechterland dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in principe alle kosten gaat dragen om opvanglocatie te realiseren. Daarnaast ging de gehele raad akkoord met een voorstel voor een meldpunt, waar mensen digitaal en telefonisch terechtkunnen bij eventuele ongeregeldheden.

Meldpunt voor eventuele ongeregeldheden

Een voorstel waar waarnemend burgmeester Pieter Dijkman zich in kon vinden. "Al zou ik het meldpunt breder willen trekken. En het bijvoorbeeld ook beschikbaar willen maken voor mensen die zich bij het azc willen inzetten."

Grote vraag vanuit de raad was ook wat er gaat gebeuren als de spreidingswet, zoals het kabinet graag wil, toch wordt geschrapt. De burgemeester zegde toe dat er dan opnieuw gekeken moet worden naar het plan en dat de raad daar uiteindelijk een besluit over moet nemen.

Het college kan nu dus verder in gesprek met het COA over de uitwerking van het plan. Volgens de burgemeester op de ideale locatie. Waar grond beschikbaar is en het bovendien dicht bij voorzieningen ligt zoals het station en het centrum.