Politie trekt lessen na klachten en aangiften rondom optreden UvA-demonstraties

Pro-Palestinademonstranten bezetten enkele tijd geleden UvA-gebouwen op Roeterseiland, maar ook de Oudemanhuispoort. Toch was vooral de periode van 6 tot en met 13 mei volgens de politie aanleiding om kritisch terug te kijken op haar eigen inzet. "Het was een week met veel conflict en wrijving."

Er kwamen klachten binnen over het politieoptreden en mensen deden aangiften. "Voor ons zijn dat leerpunten en die zullen bij de voorbereiding en briefings van politieoptredens worden meegenomen."

Twee gevallen waren buitenproportioneel

In twee gevallen werd geoordeeld dat het politiegeweld niet proportioneel was. "Ons toetsingskader is toen onvoldoende toegepast. In de overige gevallen was het toegepaste geweld wel conform dit kader." De politie stelt dat elk geweld dat niet rechtmatig was, "mogelijk zal leiden tot een correctie". Wat dat betekent, wordt niet verder besproken.

De politie zegt te begrijpen dat mensen emoties ervaren en vragen hebben als de politie geweld toepast en als mensen gewond raken na een politieoptreden. "Maar er is bij alle demonstraties in deze periode geprobeerd deze vreedzaam tot een einde te brengen. Dat is niet gelukt. Wat begon als vreedzame protesten, sloeg om in onveilige situaties met verstoringen van de openbare orde en strafbare gedragingen als gevolg."