OM ziet 'wisselende verklaringen' bij verdachte dodelijke steekpartij Solid Grooves

De 21-jarige Jimmy Schepers werd vorig jaar doodgestoken op een festival in Amsterdam. Hij probeerde een ruzie te sussen, maar dat werd hem fataal. Vandaag boog de rechter zich over de vraag wie voor zijn dood verantwoordelijk is.

Het Openbaar Ministerie vindt de ontkenning van de hoofdverdachte niet aannemelijk. Boes Hogewind zegt namens het OM dat de verdachte "wisselende verklaringen oplegt". "De ene keer zegt hij dat hij dronken was en drugs op had en het niet meer weet en het volgende moment zegt hij heel specifiek dat hij het niet gedaan heeft."

Ongeloofwaardig

Dat noemt het OM niet geloofwaardig. "Wij gaan ervanuit dat de verdachten niet naar het festival zijn gekomen om gezellig feest te vieren, maar dat ze een andere bedoeling hadden.