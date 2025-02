Lees terug: FC Volendam wint met gemak van Jong Ajax, Jong AZ onderuit

25 november 2024, 22.58 uur

We sluiten het liveblog van vandaag af. FC Volendam doet goede zaken en Jong AZ zit in de hoek waar de klappen vallen. Donderdag zijn wij er weer met een liveblog. Dan spelen AZ en Ajax in Europees verband. De Alkmaarders spelen tegen het Turkse Galatasaray en de Amsterdammers gaan op bezoek bij het Spaanse Real Sociedad.