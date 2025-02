Twee jaar cel voor man die vrouw in bijzijn van hun kinderen probeerde te vermoorden

Om de kans dat hij weer de fout in gaat te verkleinen, krijgt S. daarbovenop een voorwaardelijke celstraf van een jaar opgelegd. Die hoeft hij alleen uit te zitten als hij binnen drie jaar weer over de schreef gaat. De rechtbank wil ook dat S. meewerkt aan de behandeling van zijn psychische problemen en schuldhulpverlening.

"Ik hou van je en je gaat dood!", zou hij die avond van 5 januari dit jaar zwaar dronken tegen de moeder van zijn kinderen hebben geroepen. S. sloeg haar, sleurde haar mee aan haar haren en probeerde haar neer te steken. Hij raakte haar uiteindelijk in haar vinger, maar de rechtbank vindt dat poging tot doodslag kan worden bewezen.

Vriend was getuige

De verklaring van een vriend van de vrouw die die avond ook in het huis was, geldt als belangrijkste bewijsstuk. Hij vertelt de politie vlak na het incident dat S. haar in haar zij probeerde te steken. Dat mislukte, omdat zij druk om zich heen schopte en sloeg en S. zo van zich afhield. Die lezing komt overeen met wat het slachtoffer die avond zelf vertelde. De rechtbank gelooft niet dat de twee hun verklaringen op elkaar hebben afgestemd, omdat daar te weinig tijd voor was.

S. was volgens de rechtbank van tevoren misschien niet van plan om zijn ex te doden, maar accepteerde door met een groot mes richting haar zij te steken de kans dat ze dodelijk gewond zou raken. Een mishandeling eerder die avond weegt ook mee in de strafmaat. Vóór het geweld in de woning van zijn ex sloeg S. zijn zus met een glazen fles op haar hoofd.