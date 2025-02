Op pad met bladblazers in Amsterdam-Noord: "Verstand op nul en gaan"

Roel, Jeff en Johan zijn de bladblazers die de laatste tijd bijna elke dag met hun bladblazers in Noord lopen. Ze zijn het er alle drie over eens dat Roel de beste blazer is. "Ja, hij is gewoon de snelste", vertelt zijn collega Jeff.

Maar bladblazer ben je natuurlijk niet het hele jaar. Tijdens het piekmoment van de bladperiode zijn er in de stad op werkdagen zo'n tachtig tot honderd bladblazers actief. De rest van het jaar houden de mannen zich bezig met maaien, snoeien en ander groen aanplanten.

Gevaarlijk

De blazers horen wel eens wat gemopper over hun werkzaamheden. Omdat het stinkt, lawaaierig is of slecht voor de natuur zou zijn. "Inmiddels zijn de meeste bladblazers elektrisch en dus niet meer op benzine", vertelt Roel. "Het klinkt nu eigenlijk als een stofzuiger. Dat is prettig, alleen sjouw je wel vijf extra kilo mee op je rug vanwege die accu."

Het blad uit de parken wordt opgeveegd door een veegwagen en wordt vervolgens gecomposteerd. "Dat we bladeren weghalen is ten eerste goed zodat niet iedereen onderuit gaat met de fiets", vertelt Jeff. "Maar het zorgt er ook voor dat we in de lente niet alleen maar zwarte bladeren hebben liggen en het gras daaronder dood is." Toch snapt hij wel dat sommige mensen zich ergeren aan het geluid: "Tja, als ik om acht uur 's ochtends een stel bladblazers onder aan mijn woning zou krijgen, zou ik ook niet blij zijn. Maar ja, het moet gebeuren", lacht hij.