Crossen door de blubber: GP West-Frisia keert na 5 jaar terug

Bij de mannen staat Lars Wit aan de start. Het 20-jarige talent uit Middenmeer is blij dat de Noord-Hollandse cross weer terug is. "Het is voornamelijk blubber. Je hebt geen profijt van uit de wind fietsen. Het is gewoon man tegen man en dat maakt het een hele mooie wedstrijd", aldus Wit.

Bij de vrouwen staat profwielrenster Neefjes aan de start. "Een zware wedstrijd. Ik zit helemaal onder de bagger", aldus Neefjes.

