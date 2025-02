Na de dood van haar zus strijdt Barbara voor verandering in de aanpak van vrouwenmoord

Op het congres wordt die boodschap vaak herhaald. Femicide is geen optelsom van ongelukkige incidenten, maar een maatschappelijk probleem, diepgeworteld in genderongelijkheid en machtsmisbruik. Het is een probleem dat overal voorkomt: het kent geen afkomst, sociale klasse of religie. Slachtoffers hebben niets met elkaar gemeen, behalve iets essentieels: dat ze vrouw zijn en door hun (ex-)partner zijn vermoord.



"Femicide moet benoemd worden", zegt Renée Römkens, onderzoeker en expert op het gebied van gendergerelateerd geweld. "Het is geen vrouwenprobleem. Het is een mannenprobleem", klinkt het als een echo door de kerkzaal, voornamelijk gevuld met vrouwen.



Barbara knikt instemmend. Ze weet hoe diepgeworteld de ongelijkheid is. “Mannen die elkaar aanspreken, dat moet de norm worden. Pas als dat gebeurt, kunnen we structurele verandering bereiken.”



"Dit is niet alleen Gea’s verhaal", zegt ze met een trilling in haar stem. “Het is het verhaal van te veel vrouwen. Maar we kunnen iets doen. Samen kunnen we een wereld bouwen waarin dit niet meer gebeurt.”

De zaal vult zich met applaus. De boodschap is helder: de strijd tegen femicide is nog lang niet gestreden, maar het begin is gemaakt.