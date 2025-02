Vogels zetten Heemsteedse voetballers buitenspel: voetbalveld knollentuin

Racing Club Heemstede beschikt op sportpark Groenendaal over drie velden. Eén daarvan, door de leden het "Havenveld" genoemd, oogt alsof er net een stevige wedstrijd is gespeeld door een elftal uit de zware gewichtsklasse. Overal liggen losse grasplaggen, en op meerdere plekken lijkt het veld omgeploegd. Opmerkelijk genoeg is hier al twee maanden geen wedstrijd meer gespeeld. Dit heeft aanzienlijke logistieke gevolgen voor de club.





Koninklijke HFC

Doordat er minder velden beschikbaar zijn, wordt er in de weekends tot 18.30 uur gespeeld op het enige kunstgrasveld. Ook worden veel thuiswedstrijden omgezet in uitduels. Maar het lukt niet om het hoofdveld zo min mogelijk te belasten. En dat was wel de bedoeling dit seizoen. Er is namelijk een overeenkomst met Koninklijke HFC. De tweede divisionist speelt hier op zaterdag zijn thuisduels, zolang het eigen hoofdveld aan de Spanjaardslaan in Haarlem vanwege de bouw van het nieuwe clubhuis buiten gebruik is.

RCH-voorzitter John Hegman: ''We hebben afgesproken zoveel mogelijk te doen om ervoor te zorgen dat HFC bij ons op een mooie mat speelt. Dat betekent onder andere dat er extra gemaaid en gerold wordt. Maar we ontkomen er helaas niet aan hier toch wedstrijden te laten spelen, al beperken we dat tot jeugdelftalletjes.''