Overvallen horlogehandelaar kreeg pistool tegen hoofd gedrukt

De opgepakte verdachte uit Almere heeft inmiddels een belastende verklaring over A. afgelegd. "Hij wil de schuld bij hem in de schoenen schuiven, zodat een andere overvaller buiten schot blijft", zei Wouters.

De reclassering zag volgens de raadsman in de onderzoeken een 'rustige, sociaal vaardige jongen'. "Zonder enig strafblad. Eigenlijk een atypische verdachte", vond Wouters.

'Niet één van de overvallers'

Hij wees verder naar het postuur van A. dat niet overeen zou komen met een derde overvaller en begon over de schoenmaat van zijn cliënt. "De overvaller heeft maat 44 en mijn cliënt maat 43. Hij is dus niet één van de drie overvallers." Dat argument werd door de officier van justitie van tafel geveegd. "De schoenmaat zegt niet zoveel. Bij de ene schoen heb ik 37, dan weer 38."

Toch verzocht de verdediging om A. (voorlopig) vrij te laten. Daar ging de officier van justitie niet in mee. "De auto van de verdachte is er geweest en er ligt een belastende verklaring. De overvallers hadden een pistool, een mes en hakbijl bij zich. Er is geweld gebruikt tegen de ondernemer. Dit is een ernstige zaak." Dinsdag werd bekend dat de 21-jarige Hilversummer zijn zaak van de rechter in vrijheid mag afwachten.

'Leven op zijn kop'

O. zit sinds augustus vast. Hij wipte tijdens de korte zitting nerveus met zijn schoenen heen en weer en kreeg het laatste woord. "Ik wil duidelijk maken dat ik er niets mee te maken heb. Heel mijn leven staat op zijn kop. Ik wil weer deelnemen aan de maatschappij en gewoon aan het werk. Voor mij is het onlogisch en jammer dat het zo moet gaan."

Begin december moet de 18-jarige verdachte uit Almere voorkomen. Op 10 februari wordt de rechtszaak tegen A. voortgezet.