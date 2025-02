Peter (67) overleeft gruwelijke ontvoering in Brazilië: "De martelingen waren het ergste"

Wat daarna volgt, is het best te omschrijven als een horrorfilm. Kuin wordt geblinddoekt en naar een geheime plek gebracht diep in de jungle. Daar gaan de mishandelingen door. Ook krijgt hij een pistool op zijn hoofd gedrukt: "Voor dat pistool was ik niet zo bang, als de trekker overgehaald wordt, is het klaar, daar had ik op een gegeven moment vrede mee. Het martelen was veel erger. Ze sneden met een mes in mijn arm en dreigden mijn vingers af te knippen met een tuinschaar. Ik heb vaak gedacht dat ik het niet zou overleven."

'De tijd is bijna om'

De ontvoerders bellen vervolgens zijn dochter Jessica en eisen losgeld: 150.000 Braziliaanse real. Dat is omgerekend zo'n 25.000 euro, in Brazilië een klein fortuin. Zij krijgt ook een video waarin haar vader hevig bloedend te zien is met een pistool op zijn hoofd.

Zijn andere dochter Kimberly uit Andijk krijgt de berichten ook te zien. "Dat was echt schokkend", vertelt ze aan de telefoon. "We hebben nog geprobeerd om hier en daar geld te lenen, maar we kwamen niet eens in de buurt van het bedrag en dat wilden ze niet accepteren. Ze stuurden daarna het bericht dat 'de tijd bijna om was'."

"Toen dacht ik ook dat het met me gedaan was", vertelt Kuin. "Ik had geen nut meer voor die mannen, dus dit was dan het einde. Ik heb nog gevraagd of ze mijn lichaam op een plek neer wilden leggen waar ik in ieder geval gevonden kon worden."

Het is volgens Kuin aan de politie en de grote media-aandacht te danken dat hij na zestien uur weer werd vrijgelaten. "Waarschijnlijk heeft de politie mijn telefoon gepeild en werd het de ontvoerders te heet onder de voeten."

Tekst gaat verder onder de foto.