Nog geen drugspakketten aangespoeld op stranden van Zandvoort en Bloemendaal

Ook in Zandvoort zijn geen verdachte pakketten aangespoeld. "Dit is echt een zaak voor de kustwacht en de politie. We waren er dit weekend niet actief mee bezig en zijn vandaag dicht. Het zou wel kunnen dat we bij toeval nog iets aantreffen. Dan dragen het we het uiteraard over aan de politie", legt Ernst Brokmeijer van de Zandvoortse reddingsbrigade uit,

'Raak het pakket niet aan'

Een woordvoerder van de politie adviseert strandgangers om meteen 112 te bellen als er toch nog een pakket aanspoelt. "Blijf uit de buurt, raak het niet aan en laat ook je hond er niet aan snuffelen."

De in Scheveningen aangetroffen pakketten zijn onderzocht en vernietigd. De politie in Zuid-Holland waarschuwt strandgangers dat 'het bezit van harddrugs strafbaar is'.