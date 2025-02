Rietje (85) zag haar dak naar beneden komen: "Ik heb een engeltje op mijn schouder"

Bij zes huizen aan de Haya van Somerenstraat in Zaandam vliegt zondagmiddag een deel van de dakbedekking en isolatie van het dak door een zware windstoot. "Ik stond in de keuken en zie iets naar beneden komen en dacht: 'O jee, het dak van mijn buurvrouw'. Maar het was mijn dak", zegt een nog aangeslagen Rietje.

Waterdicht

Er is tot één uur in de nacht gewerkt om alle zes huizen waterdicht te krijgen en dat lijkt gelukt. Op een paar kleine vochtplekken na ziet de aannemer van de woningbouwvereniging niets als hij vandaag de schade opneemt. "Het ziet er vooralsnog stabiel uit", zegt Matthew Reiche van Project Support Calamiteiten.

Voor de zekerheid is voorlopig het gas afgesloten bij Rietje. "Ik kan geen warm water gebruiken, niets", zegt de vrouw, die een elektrisch kookplaatje van stal heeft gehaald. Om de kou te bestrijden heeft ze een elektrische verwarming gekregen, maar het is voorlopig nog wel even koud douchen. "Ach, ik heb gekampeerd, ik weet wat het inhoudt", aldus de 86-jarige.