Janny verrast politie met kerstpakket: "Veel korte lontjes, let op elkaar"

Elk jaar stuurt ze twee of drie kerstpakketten naar verschillende politiebureaus in heel Nederland. "Het ligt een beetje aan mijn budget. Ik doe het uit mijn blauwe hart", reageert Janny tegen NH. "De politie krijgt veel over zich heen en lijkt vaker onder vuur te liggen. Natuurlijk zitten er rotte appels tussen, maar de meesten werken hard om het land veilig te houden."

De verharding en verdeeldheid in de samenleving beangstigen haar soms, vertelt ze. "Niet om zweverig te doen, maar ik mis de saamhorigheid en het respect voor elkaar. Het is tegenwoordig allemaal zo kort door de bocht, er zijn veel korte lontjes. Reik elkaar de hand, we moeten het samen doen. Die wereld draait op ons allemaal."

'Een glimlach kost niets'

Het valt even stil aan de andere kant van de lijn. "Ik word er altijd een beetje verdrietig van, weet je dat", zegt ze geëmotioneerd. "Ik kan er zo slecht tegen dat mensen zo naar tegen elkaar doen. Als we echt willen, kan het allemaal naast elkaar", stelt ze. "De een gelooft hier in, de ander daar in, maar het een is niet beter dan het ander. Ga elkaar daar niet letterlijk mee doodgooien. Ik kan de wereld niet veranderen. Daarom doe ik het in het klein. Mensen een glimlach bezorgen, het kost je niets."