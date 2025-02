Alkmaar krijgt weer Turkse voetbalfans op bezoek en gaat preventief fouilleren

Burgemeester Anja Schouten kijkt tevreden terug op het bezoek van duizend Turkse voetbalsupporters op 7 november. "Daarom hebben we besloten deze wedstrijd op dezelfde wijze voor te bereiden", schrijft Schouten in een brief naar de gemeenteraad.

Opnieuw fanzone op de Paardenmarkt

Daarmee kiest de gemeente dus wederom voor een 'meetingpoint' op de Paardenmarkt. Met de fanzone wil de gemeente voorkomen dat er confrontaties ontstaan tussen de supporters van Galatasaray en die van AZ.

Daarnaast wijst de gemeente ook weer vier veiligheidsrisicogebieden aan. In die gebieden mag door de politie preventief gefouilleerd worden. Het gaat om het gebied rond het stadion van AZ, een deel van het centrum, het station en het gebied rondom het evenemententerrein aan de Olympiaweg.

Tekst gaat verder onder de foto.