Boetes en waarschuwingen voor linksplakkers op de A9

De agent heeft tientallen bestuurders gewaarschuwd en beboet, schrijft mediapartner Streekstad Centraal. Twee maakten het zo bont dat zij dubbel zijn bekeurd, omdat ze meerdere overtredingen begingen.

Boete

Volgens de agent hoort hij steevast dezelfde verklaringen voor het rijgedrag van de bestuurders. 'Er is een doorgetrokken streep', 'het wegdek hobbelt', 'mijn Lane Assist (een systeem dat via sensoren in de gaten houdt of je 'binnen de lijntjes' blijft) wil niet over de lijn'. Dat zijn volgens hem geen geldige redenen en dus wordt er gewaarschuwd of een prent uitgedeeld. De kosten daarvan zijn 270 euro, plus 9 euro administratiekosten.

Ook heeft de agent andere boetes uitgedeeld; een voor bellen en voor te hard rijden.