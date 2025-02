Temperatuur daalt vandaag, woensdag onstuimig weer

Vorige week trokken er nog winterse buien over de provincie, vandaag lijkt het met een temperatuur van 15 graden wel voorjaar. De dag begint regenachtig, maar in de loop van de dag zakt de temperatuur tot een graad of 11 en klaart het op. Later is er zelfs kans op een zonnetje, ook neemt de wind in kracht af.

Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 8. "Dat is nog altijd hoog voor de tijd van het jaar", stelt NH-weerman Jan Visser. Morgen overdag trekken er kleine buien over, met kans op hagel en onweer. Het wordt maximaal 10 graden.

Flinke storing

Woensdag hangt er een flinke storing boven de provincie, die gepaard gaat met flink wat regen en wind. Na woensdag wordt het rustiger en daalt de temperatuur naar een graad of 5. In de nacht kan het dan zelfs een beetje gaan vriezen.