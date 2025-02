IJsmeesters houden hoofd koel op warmste 24 november ooit gemeten

"Het had weinig gescheeld of de ijsbaan was veranderd in een zwembad", grapt organisator Manouk Meeder. Gisteren liep ze nog in een dikke winterjas op de Brink, maar vandaag was een truitje warm genoeg. Niet gek op de warmste 24 november ooit gemeten. In De Bilt werd het vandaag 17,1 graden, meldt Weeronline. Het record uit 1980, met 14,4 graden sneuvelde daarmee.

Gisteravond begon het al op te warmen en vanmorgen om 9.00 uur was het al 14,8 graden in Wijk aan Zee, meldt NH-weerman Jan Visser. Die warmte zorgde wel voor een uitdaging voor de ijsbaan in Laren. "Door de ijsmeesters is het goedgekomen. Die hebben er wel een beetje wakker van gelegen", zegt Meeder. "De burgemeester, Nanning Mol, heeft de ijsbaan feestelijk geopend, maar we hopen we dat het binnenkort weer richting het vriespunt gaat."

Ze legt versimpeld uit hoe de ijsbaan werkt. "Je moet het eigenlijk zien als een soort grote koelkast met een soort koelvloeistof die matten met water koelt. Een chiller, een soort airco voor vloeistoffen, pompt de koelvloeistof rond waardoor er een ijsbaan ontstaat."

IJsmeesters

De ijsbaan was vandaag tot 21.00 uur open. "Er hebben wel 1.000 kinderen kunnen schaatsen", vertelt hoofd ijsmeester Frank Hessing blij. "We hebben achteraf eigenlijk geen last van gehad van de hoge temperatuur, maar dat komt ook omdat we met twaalf vrijwillige ijsmeesters zijn." Ze zorgen ervoor dat het ijs altijd 7 centimeter dik is. De werkwijze werd wel iets aangepast. "Als het warm is, dan wordt de baan nat en moeten we dweilen in plaats van sneeuwschuiven." Dat was eerder deze week wel het geval.

Een ijsbaan open houden met 17 graden kost ook wat meer energie, maar Meeder maakt zich nog geen zorgen. "We zien hogere pieken in de temperatuur en diepere dalen, dus aan het einde van het seizoen komen we op om en nabij hetzelfde energieverbruik uit." Van die diepe dalen geeft de organisator een voorbeeld. "Vorig jaar met afbouwen, was het -15 graden."

Koeler

Morgenochtend gaat het volgens de weerman enige tijd regenen en koelt het langzaam weer af van zo'n 15 naar 8 à 9 graden in de avond. In de middag is het droog en gaat het ook wat minder hard waaien.