Sven Mijnans doet oude club pijn met winnende goal voor AZ: "Het was vandaag niet groots"

Maarten Martens sloot zich aan bij de woorden van Mijnans. "Deze punten hadden we echt nodig. Dat besef was er heel erg in de groep. Dat is een aantal keer gelukt nadat we wel goed speelden. Nu speelden we niet goed, maar we krijgen het toch voor elkaar. Daar ben ik erg tevreden over."

De volgende wedstrijd van AZ dient zich aanstaande donderdag alweer aan. Dan ontvangen de Alkmaarders in het eigen stadion de Turkse topclub Galatasaray. Dit duel wordt gespeeld in het kader van de Europa League.