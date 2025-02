Brand op negende verdieping van flat in Zaandam, bewoner naar het ziekenhuis

De brand brak rond 16.30 uur uit op de negende verdieping van de flat. "Het lijkt erop dat er iets in brand heeft gestaan op het balkon", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio op het moment van blussen. "Mogelijk brandt het ook deels in de woning."

Om 17.45 uur meldt de veiligheidsregio dat de brand uit is. "Een meneer die in de woning was toen de brand uitbrak, heeft rook ingeademd en is voor behandeling naar het ziekenhuis", laat de woordvoerder weten.

Ontruimd

Vanwege de brand zijn er ook een aantal woningen ontruimd. "Er staan tientallen mensen buiten. De brandweer doet nu metingen in de flat van twaalf verdiepingen hoog", legt de woordvoerder uit. "Op dit moment is nog niet te zeggen wanneer iedereen weer naar huis kan." Het is nog niet duidelijk hoe de brand heeft kunnen uitbreken.

Om 18.40 laat de veiligheidsregio weten dat alle bewoners weer naar huis kunnen. "De woningen zijn veilig en weer vrijgegeven." De woning heeft veel schade opgelopen en is tijdelijk onbewoonbaar.