Lees terug: Ajax en AZ winnen, Griekspoor en Van de Zandschulp onderuit in finale

24 november 2024, 19.01 uur

De korfballers van Blauw-Wit staan na twee wedstrijden nog altijd met lege handen in de Korfbal League. Fortuna was in Delft met 24-19 te sterk voor de Amsterdammers. Vorige week won Fortuna al van KZ met 27-30. Blauw-Wit is samen met KCC en Unitas nog puntloos in de competitie.